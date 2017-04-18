مواجهة نارية بين ريال مدريد وبايرن ميونيخ

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يستقبل ريال مدريد اليوم، نظيره بايرن ميونيخ على ملعب البيرنابيو، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما تمكن الفريق الملكي من تحقيق فوز ثمين في لقاء الذهاب في ألمانيا بنتيجة 2-1.

وفي المناسابات الخمس السابقة التي حقق فيها أي فريق الفوز خارج ملعبه بنتيجة 2-1 في دوري الأبطال تمكن من الصعود إلى الدور التالي، وهو الأمر الذي يرغب في مواصلته ريال مدريد اليوم في المباراة رقم 24 أمام بايرن مينونيخ كأكثر الفرق، تواجها في تاريخ البطولة الأعرق على صعيد القارة الأوروبية.

وخسر بايرن ميونيخ 8 مباريات من أخر 10 خاضها على ملعب البيرنابيو من بينها أخر 5 مواجهات، حيث يعود أخر انتصار للفريق البافاري على البيرنابيو إلى شهر مايو 2001 بهدف نظيف، وتواجه الفريقان 10 مرات من قبل في الأدوار الإقصائية وتمكن كل فريق من إقصاء الأخر في 5 مواجهات سابقة.

وبدوره نجح ريال مدريد في التأهل إلى نصف النهائي في المواسم الست الماضية، ويرغب في تحقيق رقم قياسي جديد في تاريخ البطولة الأوروبية من خلال الوصول للمرة السابعة، ومنذ موسم 2010- 2011 خاض الريال 40 مباراة على ملعب البيرنابيو في دوري الأبطال حقق خلالها الفوز في 34 مباراة، ويعد برشلونة أخر الفرق التي فشل الريال في هز شباكها على البيرنابيو وذلك بالخسارة أمامه بثنائية نظيفة في نصف نهائي موسم 2010- 2011.

وسدد لاعبو الريال 12 تسديدة على مرمى بايرن ميونيخ في لقاء الذهاب، وهو رقم لم يحققه أي فريق أمام العملاق البافاري منذ موسم 2003- 2004.

وسيعول البايرن في مواجهة اليوم على اللاعب التشيلي أرتورو فيدال الذي سجل أهداف الفريق البافاري الثلاث الأخيرة في دوري الأبطال.