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النقد العربي: 0.3% تراجعًا في عجز الميزان التجاري العام الجاري

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النقد العربي: 0.3% تراجعًا في عجز الميزان التجاري العام الجاري النقد العربي: 0.3% تراجعًا في عجز الميزان التجاري العام الجاري

التحرير

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كشف تقرير صادر من صندوق النقد العربي، اليوم الثلاثاء، عن توقعات بحدوث انخفاض في عجز الميزان التجاري المصري خلال العام المالي الحالي 2016-2017، بنسبة تبلغ نحو 0.3%، ليسجل نحو 29.5 مليار دولار خلال عام2017، وبنسبة نحو 15.55% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار التقرير إلى أن هذا التراجع يأتي كنتيجة لأثر التحسن المتوقع في النفط العالمية على كلا من الصادرات والواردات البترولية، بالإضافة إلى تأثير إجراءات لترشيد الإنفاق، مُتوقعًا استمرار تراجع عجز الميزان التجارى مع قدوم العام المقبل 2018.

وأضاف أن هناك توقعات أيضًا بحدوث زيادة في حجم الصادرات بنسبة تبلغ نحو 7.4% بقيمة 21.5 مليار دولار، وزيادة حجم الواردات بنسبة تبلغ نحو 2.8% بقيمة 51 مليار دولار بنهاية العام الجاري 2017.

وأكد التقرير على تأثر ميزان الخدمات والدخل بالتحسن التدريجي المتوقع لإيرادات السياحة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة العالمية على مدفوعات الاستثمار.

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التحرير

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