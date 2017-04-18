البنك الدولي: توقعات بانخفاض حجم الصادرات المصرية بنسبة 4.3%

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كشف تقرير صادر من البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، عن توقعات بحدوث نمو في الاقتصاد المصري بنسبة تبلغ نحو 3.9% خلال العام المالي الحالي 2016-2017، والذي ينتهي في 30 يونيو المقبل.

وأشار التقرير إلى أن نمو الاقتصاد سيكون مدفوعًا بشكل رئيسي باستثمارات عامة، كما توقع انخفاض حجم صافي الصادرات بنسبة تبلغ نحو 4.3 %، مقارنة بالعام المالي السابق عليه 2015-2016.

وأوضح البنك، أنه من المتوقع أن يتسارع نمو الاقتصاد المصري بنسبة تتراوح ما بين نحو 4.6 و5.3 % خلال العامين المقبلين 2017-2018 و2018-2019 على الترتيب.

كما توقع تقرير البنك الدولي حدوث انتعاشة قوية في حجم استثمارات القطاع الخاص في مصر، وذلك خلال النصف الثانى من العام المالي الحالي 2016-2017، بدعم من تعزيز القدرة التنافسية في أعقاب هبوط قيمة الجنيه والتطبيق التدريجي لإصلاحات بيئة الأعمال.