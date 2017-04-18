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اتحاد الصناعات يطالب الحكومة بتعديل أسعار توريد كشافات إنارة الطرق

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اتحاد الصناعات يطالب الحكومة بتعديل أسعار توريد كشافات إنارة الطرق اتحاد الصناعات يطالب الحكومة بتعديل أسعار توريد كشافات إنارة الطرق

التحرير

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طالبت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، بتعديل الأسعار الخاصة بمشروع توريد وتركيب كشافات إنارة بالطرق على مستوى الجمهورية، وذلك بسبب عدم قدرة المصانع على مواصلة العمل بالأسعار المقررة بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج منذ تطبيق قرار تحرير سعر الصرف، في نوفمبر الماضى.

وأوضحت الغرفة في بيان لها، أن مشروع توريد وتركيب كشافات إنارة بالطرق، يأتي في إطار المشروع القومي لترشيد الطاقة، والذي يهدف لتوفير 70% من استهلاك الطاقة الخاصة بإنارة الشوارع، وهو المشروع المرصود له تكلفة خاصة دون الخضم من الموازنات المحلية المخصصة للمحليات، إلا أن ارتفاع تكلفة الإنتاج منذ تطبيق قرار تحرير سعر الصرف، أدى لتوقف المصانع العاملة بالمشروع عن العمل، بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج بشكل جعلها غير قادرة على الاستمرار بالمشروع وفقًا للأسعار الحالية.

وأشارت إلى أن الهيئة العربية للتصنيع، بالتعاون مع مجموعة من المصانع المحلية، قامت بالعمل فى المشروع عن طريق تصنيع وتوريد وتركيب وحدات إنارة موفرة بالشوارع، وتم إنجاز المرحلة الأولى من المشروع بنجاح قبل توقف كافة المصانع المتعاقدة على العمل لصالح المشروع عن العمل لعدم استطاعتها تحمل الخسائر المترتبة على الفارق فى تكلفة الإنتاج، حيث أوصت الهيئة بإجراء دراسة لتعديل الأسعار المتعاقد عليها ضمن المشروع بما يتناسب مع تكلفة الإنتاج الحالية لوحدات الإنارة.

كما طالبت غرفة الصناعات الهندسية في خطاب أرسلته إلى وزير التنمية المحلية بسرعة تشكيل لجنة لتعديل الأسعار المتعاقد عليها لتنفيذ المشروع، وذلك حتى تتمكن المصانع من استئناف العمل، خاصة مع تأكيد الشركة القابضة لكهرباء على عدم وجود مانع من حيث المبدأ، على زيادة وحدات الإنارة بما يتماشى مع الزيادة الحالية لأسعار صرف العملة.

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التحرير

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