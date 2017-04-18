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تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة

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تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن ترتفع درجات الحراة اليوم الثلاثاء، ليسود طقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء نهارا وأن يظل معتدلًا على السواحل الغربية ويكون مائلًا للبرودة ليلا.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح اغلبها غربية إلى جنوبية غربية معتدلة تنشط على شمال البلاد تكون مثيرة للأتربة على المناطق المكشوفة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 17 32

الإسكندرية 15 23

مطروح 15 23

بورسعيد 17 25

دمياط 17 24

بلطيم 16 24

الإسماعيلية 16 34

السويس 17 34

العريش 12 29

نخل 10 31

طابا 11 31

الطور 18 29

مرسى علم 20 31

الغردقة 19 32

شرم الشيخ 21 31

رفح 11 28

كاترين 08 24

سيوة 15 29

المنيا 15 33

الفيوم 15 33

رأس سدر 17 31

أبوسمبل 19 33

وسط الدلتا 17 32

أسيوط 16 33

سوهاج 17 34

الأقصر 18 35

أسوان 19 35

شلاتين 18 31

حلايب 20 28

الوادى الجديد 16 35

قنا 18 34

نويبع 20 29

السلوم 14 23

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