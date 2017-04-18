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بالصور- سعودية تتكفل بحفل زفاف عاملتها

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مصراوي Masrawy

سعودية تتكفل بحفل زفاف عاملتهاسعودية تتكفل بحفل زفاف عاملتها

سعودية تتكفل بحفل زفاف عاملتهاسعودية تتكفل بحفل زفاف عاملتها

سعودية تتكفل بحفل زفاف عاملتهاسعودية تتكفل بحفل زفاف عاملتها

سعودية تتكفل بحفل زفاف عاملتهاسعودية تتكفل بحفل زفاف عاملتها

سعودية تتكفل بحفل زفاف عاملتهاسعودية تتكفل بحفل زفاف عاملتها

سعودية تتكفل بحفل زفاف عاملتهاسعودية تتكفل بحفل زفاف عاملتها

مصراوي -

تكفلت سيدة سعودية بجميع مستلزمات زفاف عاملتها الإندونيسية، والذي أقيم في بيت العائلة بحضور أفراد الأسرة وعدد من الضيوف وصديقات العروس.

وذكر موقع "العربية.نت" أنه تم تأمين كافة مصاريف تجهيز العروس وسكن الفندق وشهر العسل، لاقت البادرة تفاعلاً واستحسانا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار الموقع إلى أن السيدة والتي تعيش بمحافظة جدة قررت التكفل بجميع مستلزمات زفاف عاملتها "نية" على عريسها إبراهيم، مشيراً إلى أن ما قامت به المواطنة السعودية ليس بهدف الرياء أو السمعة، وإنما كنوع من رد الجميل لعاملتها التي تعتبرها كأحد أفراد عائلتها.

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مصراوي Masrawy

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