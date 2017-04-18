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«التحالف العربي» يوضح حقيقة مشاركة الجيش المصري في حرب اليمن

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«التحالف العربي» يوضح حقيقة مشاركة الجيش المصري في حرب اليمن «التحالف العربي» يوضح حقيقة مشاركة الجيش المصري في حرب اليمن

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أوضح اللواء أحمد عسيري، المتحدث باسم قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، إثر استفسار حول تفاصيل ما قاله بخصوص مشاركة القوات المصرية في تحالف دعم الشرعية باليمن.

وقال المتحدث باسم التحالف العربي: "أن ما سبق أن تحدث عنه كان في ضوء ما طرح سابقا من قبل جمهورية الشقيقة، خلال بحث مقترح تشكيل القوة العربية المشتركة الذي تمت مناقشته في جامعة الدول العربية، والذي أتى من منطلق حرص الأشقاء في مصر على أن أمن الأمة العربية كل لا يتجزأ، وليس له علاقة بموضوع المشاركة في اليمن".

وأضاف العسيري، في مقابلة مع قناة "العربية" الفضائية: "كما تعلمون أن هناك عناصر من القوات المسلحة المصرية تقوم بمهام تأمينية لمنطقة جنوب البحر الأحمر وباب المندب، والتي تعد من المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية للأمن القومي المصري والعربي والإقليمي على حد سواء".

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