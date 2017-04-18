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فريق «ذا تشينسموكرز» يتصدر قائمة «بيلبورد 200»

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فريق «ذا تشينسموكرز» يتصدر قائمة «بيلبورد 200» فريق «ذا تشينسموكرز» يتصدر قائمة «بيلبورد 200»

التحرير

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أطاح فريق ذا تشينسموكرز بمغني الراب دريك من على قمة قائمة بيلبورد 200 الأسبوعية لأكثر الألبومات الغنائية مبيعا في الولايات المتحدة أمس الاثنين ليسجل الفريق الثنائي أول صدارة له للقائمة بألبوم غنائي بعد سلسلة من الأغنيات المنفردة الناجحة.

وأظهرت بيانات لشركة نيلسن ساوندسكان أن الألبوم "ميموريز...دو نوت أوبن" وهو أول ألبوم كامل لتشينسموكرز حقق مبيعات تعادل 221 ألف وحدة تشمل 60 مليون استماع عبر الإنترنت وبيع 166 ألف نسخة.
              
ويتضمن الألبوم الأغنيتين "باريس" و"سامثينج لايك ذيس" اللتين حققتا نجاحا كبيرا بشكل منفرد.
              
وتراجع الألبوم "مور لايف" لدريك إلى المرتبة الثانية.
              
وتحصي قائمة بيلبورد 200 الوحدات من مبيعات الألبومات ومبيعات الأغاني (عشر أغان تساوي ألبوما واحدا) والاستماع المباشر على الإنترنت (1500 استماع يعادل ألبوما).
              
وفي قائمة الأغاني الرقمية التي تقيس مبيعات الأغنيات الفردية على الإنترنت حل المغني هاري ستايلز، العضو السابق بفريق واندايركشن، في الصدارة بأغنيته "ساين أوف ذا تايمز" والتي بيعت منها142 ألف نسخة.
             

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