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فيديو| مرتضى يصف رئيس المقاصة بـ«المجنون».. ويُحرج عامر حسين

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فيديو| مرتضى يصف رئيس المقاصة بـ«المجنون».. ويُحرج عامر حسين فيديو| مرتضى يصف رئيس المقاصة بـ«المجنون».. ويُحرج عامر حسين

التحرير

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فتح مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، النار على محمد عبد السلام، رئيس نادي  المقاصة، ووصفه بـ«المجنون»، وذلك ردًا على تصريحات الأخير، بأنه ليس مجنونًا كى لا يذهب لملعب «بتروسبورت» من أجل خوض مباراته أمام الفريق الأبيض بالدوري.

وتابع «مرتضى»، خلال تصريحاته مساء الاثنين، لقناة «on sport»، أن رئيس النادي الفيومي وافق على إرسال طلب تأجيل المباراة لاتحاد الكرة، لتقام يوم الثلاثاء بدلًا من السبت، لكنه ذهب في النهاية لملعب المباراة وصرح وقال «هو أنا مجنون عشان ما أروحش الماتش».

وأضاف، أن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، لم يستطلع رأي ناديه بشأن تأجيل المباراة، كما صرح قبل أيام بالفعل مع الإعلامي مدحت شلبي، وقام بتأجيل المباراة دون الرجوع لناديه، معلقًا «أقسم بالله ما حد كلمني».

وكان الحكم الدولي محمد فاروق، قد أعلن إلغاء مباراة الزمالك ومصر المقاصة، الأحد، لعدم حضور الفريق الأبيض إلى ملعب «بتروسبورت». 

شاهد تصريحات عامر حسين التي استشهد بها مرتضى منصور..

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التحرير

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