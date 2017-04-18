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فيديو| لأول مرة.. الجندي يفتي سيدة على الهواء بعدم وقوع طلاقها شفهيا

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فيديو| لأول مرة.. الجندي يفتي سيدة على الهواء بعدم وقوع طلاقها شفهيا فيديو| لأول مرة.. الجندي يفتي سيدة على الهواء بعدم وقوع طلاقها شفهيا

التحرير

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أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في تعليقه على سؤال إحدى المتصلات، طلقها زوجها شفهيا عبر الهاتف، أن الطلاق لا يقع بتلك الصورة.

وتابع الجندي، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «دي أم سي»: «قضية الطلاق الشفهي قضية خلافية بين العلماء المعاصرين، وأنا رأيى أنه لا يقع وبه افتى وارجح».

وخالف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إجماع مشيخة الأزهر ودار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامي في قضية وقوع الطلاق شفهيًا، والتي أثيرت مؤخرًا.

وكان مجمع البحوث الإسلامي أقر بوقوع الطلاق شفهيًا دون الحاجة إلى مأذون، وأعلن ذلك في بيان ردًا على دعوة الرئيس عبد الفتاح ، شيخ الأزهر أحمد الطيب، ببحث «منع الطلاق شفهيًا وعدم وقوعه إلا بعد مراجعة المأذون» من الناحية الشرعية، تقليلًا لنسبة الطلاق.

 

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التحرير

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