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أسقف المنيا يزور مصابي المرقسية بمستشفيات الإسكندرية

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أسقف المنيا يزور مصابي المرقسية بمستشفيات الإسكندرية أسقف المنيا يزور مصابي المرقسية بمستشفيات الإسكندرية

التحرير

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زار الأنبا مكاريوس الأسقف العام للمنيا مصابي حادث تفجير الكاتدرائية المرقسية بمحافظة الإسكندرية، مساء أمس الاثنين.

بدأت جولة مكاريوس (الذي رافقه خلالها القمص رويس مرقس وكيل عام البطريركية بالإسكندرية والقس أبرام إميل سكرتير مجلس الكهنة وعدد من كهنة وخدام الإسكندرية) بزيارة ضباط وجنود الشرطة المصابين في مستشفى الشرطة ثم زار المصابين في مستشفى القوات المسلحة وبعدها مستشفى مارمرقس.

وكان البابا تواضروس قرر إلغاء الاحتفالات بعيد القيامة هذا العامة لعدم تداخل مشاعر التهنئة بالعيد مع التعزية ودعا البابوات والكهنة والقساوسة إلى زيارة المصابين خلال العيد، حيث قام بزيارة المصابين فى حادث تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا قبل أن يزور القاهرة.

وقام البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بزيارة مفاجئة إلى محافظة الإسكندرية، خلال عيد القيامة، لزيارة المصابين وأسرهم وأسر الشهداء، لأول مرة بعد أسبوع منذ ترؤسه قداس أحد الشعانين، والذين شهد أعمال تفجير خلفت 17 قتيلا و48 مصابا على الأقل فى العملية التى تبنتها جماعة داعش الإرهابية.

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