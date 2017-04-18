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محافظ القليوبية يفتتح معرض الأنشطة الطلابية بحضور نواب برلمانيين

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محافظ القليوبية يفتتح معرض الأنشطة الطلابية بحضور نواب برلمانيين محافظ القليوبية يفتتح معرض الأنشطة الطلابية بحضور نواب برلمانيين

التحرير

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يفتتح اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية اليوم الثلاثاء المعرض الختامي للأنشطة الطلابية بالتعليم العام والفني المزمع إقامته بالمدرسة الثانوية الميكانيكية ببنها.

ويشارك المحافظ جولته كل من طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية وبعض أعضاء مجلس النواب وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وقال محمد حسن مدير العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم لـ"التحرير" إن المعرض يقام بمشاركة 12 إدارة تعليمية ويتضمن عروضا رياضية وفقرات متنوعة ومعارض لمنتجات غذائية وأثاثا وملابس ومشغولات يدوية ولوحات فنية وأنشطة طلاب وطالبات المدارس المختلفة.

يذكر أن المعرض كان مقرر إقامته الثلاثاء الماضي لكن تم تأجيله حدادا على ضحايا تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية.

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التحرير

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