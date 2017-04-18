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عكاشة: الإرهاب في مصر له علاقة بـ«السلطة» وليس الدين

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عكاشة: الإرهاب في مصر له علاقة بـ«السلطة» وليس الدين عكاشة: الإرهاب في مصر له علاقة بـ«السلطة» وليس الدين

التحرير

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قال الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي، إن نشر الإعلام لمشاهد تنظيم «داعش» الإرهابي، نجح في إثارة الرعب والخوف في نفوس الشعوب.

وأضاف عكاشة، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج «مساء »، المذاع على قنوات «dmc»، أن الجماعات الإرهابية تصنع الإرهابي في مدة 6 أشهر وتُوهمه بدخول الجنة، لافتًا إلى أن الأمن لم يكن كافيًا في مواجهة الإرهاب، لأنه يَجب أنْ يتبعه مدخل سياسي وثقافي وتعليمي.

وشدد أستاذ الطب النفسي، على أن ما يحدث في اليوم، من عمليات إرهابية لا علاقة لها بالدين، وإنما له علاقة بالسلطة، لأن الإرهابيين يُريدون الوصول للسلطة.

وأوضح عكاشة، أنه لا يُوجد بديل للأزهر، ولا يُمكن الاستغناء عنه، إلا أن مشكلة الأزهر أنه دخل فيه أشخاص قاموا بتغيير المناهج وما إلى ذلك، قائلًا: «لا نستطيع أنْ نغير مناهج عمرها أكثر من 15 عامًا في 6 أشهر».

ولفت إلى أن دولة السويد منعت نشر أي أخبار عن حالات الانتحار لمنع هذه الظاهرة والحد منها.

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التحرير

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