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أيمن عبد العزيز: تلقيت عرضين من مانشستر يونايتد وبرشلونة

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أيمن عبد العزيز: تلقيت عرضين من مانشستر يونايتد وبرشلونة أيمن عبد العزيز: تلقيت عرضين من مانشستر يونايتد وبرشلونة

التحرير

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كشف أيمن عبد العزيز، لاعب الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق، عن تلقيه عرضان للاحتراف في صفوف برشلونة الإسباني، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، في فترة الشباب.

وأضاف «عبد العزيز»، خلال لقائه ببرنامج «في الاستاد» الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب، عبر اذاعة «نجوم FM»، أن مانشستر يونايتد قدم عرضًا له ومعه سيد عبد الحفيظ، لاعب الأهلي الأسبق مدير الكرة حاليًا بالنادي، لكن حلمي طولان، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، حينها، رفض منحهما جواز السفر الخاص بهما.

وفي سياق آخر، أكد عبد العزيز، أن إيهاب جلال، هو أفضل مدير فني بالدوري، وأن شريف إكرامي الحارس الأفضل حاليًا في .

وعن اللاعبين الذين يتمنى انتقالهم من الأهلي للزمالك، أشار قائد الفريق الأبيض الأسبق، إلى الثلاثي عماد ماد متعب، وأحمد فتحي، وعبد الله السعيد.

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التحرير

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