فيديو.. نبيل نعيم: «السلفيين» يجهلون أنهم «جهلة»

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هاجم الشيخ نبيل نعيم، شيوخ السلفيين أمثال أبو إسحاق الحويني وياسر برهامى وغيرهم، من «المتشددين»، واصفًا إياهم بشيوخ «بير السلم»، مؤكدًا أنهم «يجهلون أنهم جهلة» لأنهم يحرمون كل شيء حتى عيد شم النسيم، رغم أن القاعدة الإسلامية المعروفة تؤكد أن الأصل فى الأشياء الإباحة ما لم يرد نص صريح بالتحريم.

ووجه نعيم، كلامه للسلفيين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد الغيطي، مقدم برنامج «صح النوم» عبر فضائية «إل تي سي»: «سيبوا الناس تنبسط هو أنتم هاتضيقوا عيشة أبوهم، طالما ما عندكش نص بالتحريم بتفترى على الله الكذب ليه وتقول هذا حلال وهذا حرام».