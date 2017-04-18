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فيديو| شلبي يبرئ أبو ريدة من تصريحات مرتضى: «مش عايزين ناس تموت تاني»

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فيديو| شلبي يبرئ أبو ريدة من تصريحات مرتضى: «مش عايزين ناس تموت تاني» فيديو| شلبي يبرئ أبو ريدة من تصريحات مرتضى: «مش عايزين ناس تموت تاني»

التحرير

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قال الإعلامي مدحت شلبي، إن الجميع في المنظومة الرياضية عليه أن يلتزم بما تقره الجهات الأمنية بشان تأمين المباريات، معلقًا «لازم كلنا نسمع الكلام، مش ناقصة ناس تانية تموت، كفاية الناس اللي بتسقط كل يوم».

وكشف «شلبي» خلال حلقة الإثنين، من برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه على قناة «on sport»، أن المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، أخبره أن هناك اتصالًا بجمع بالفعل بينه وبين مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، وتم الاتفاق بينهما على انتظار موافقة الأمن على إقامة مباراة المقاصة يوم الثلاثاء، في حالة رفضه إقامتها يوم الأحد أو الاثنين، قبل أن توافق الجهات الأمنية على إقامة اللقاء يوم الأحد.

وتابع، أنه وفقًا لكلام رئيس الجبلاية، فإن الأمور واضحة، لكن «مرتضى» اقتص جزءًا من الحوار وترك الآخر، بحسب قول شلبي. 

يذكر أن رئيس القلعة البيضاء، قد أكد في تصريحات عديدة، على اتفاقه مع هاني أبو ريدة، وثروت سويلم، على إقامة مباراة فريقه أمام المقاصة يوم الثلاثاء، وليس الأحد.

وكان الحكم الدولي محمد فاروق، قد أعلن إلغاء مباراة الزمالك ومصر المقاصة، التي كان مقررًا إقامتها مساء الأحد، لعدم حضور الفريق الأبيض إلى ملعب «بتروسبورت». 

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التحرير

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