البطريركية تتلقي اليوم العزاء في شهداء تفحير «مرقسية الإسكندرية»

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تقيم بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء سرادق عزاء لضحايا وشهداء حادث تفجير الكنيسة المرقسية الذى وقع الأحد قبل الماضى وراح ضحيته 17 مواطنا وأصيب 48 آخر بينهم 7 من الشرطة.

وتستقبل الكنيسة العزاء في شهداء المرقسية من الساعة السادسة حتى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء بقاعة المقر البابوي بالإسكندرية.

كما نبهت الكنيسة المرقسية خلال بيان لها بشأن الحاضرين لتقديم واجب العزاء، على ضرورة الالتزام ببعض النقاط احتراما لمشاعر أسر الشهداء، وهى ممنوع لأي سبب دخول كاميرات للتصوير داخل قاعة العزاء أو استعمال التليفون المحمول للتصوير.

وأكدت منع دخول كاميرات القنوات الفضائية للتصوير داخل قاعة العزاء ويمكن إجراء أي أحاديث خارجها في المكان الذي سيتم تخصيصه لذلك.

وشددت على ضرورة التزام الهدوء التام داخل قاعة العزاء والالتزام بتجهيز البطاقات الشخصية والكارنية وجواب المؤسسة التابع لها والتصريح الأمنى.

