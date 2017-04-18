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الغيطي يسخر من النجم محمد رمضان بسبب «أخطائه الإملائية»

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الغيطي يسخر من النجم محمد رمضان بسبب «أخطائه الإملائية» الغيطي يسخر من النجم محمد رمضان بسبب «أخطائه الإملائية»

التحرير

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هاجم الإعلامي محمد الغيطي، النجم الشاب محمد رمضان، مطالبًا إياه بأن يتعلم كتابة اللغة العربية جيدًا بدلًا من الأخطاء الإملائية والنحوية التى يقع فيها، وذلك بسبب التدوينة التي وجهها رمضان للنجمين أحمد السقا وأحمد حلمي.

قال الغيطى خلال حلقة برنامجه «صح النوم» المذاع عبر فضائية «LTC»: «يا رمضان خد درس في اللغة العربية عشان تكتب صح أو ريح نفسك واكتب بالعامية أسهل».

وكان رمضان قد استنكر خبر منشور في إحدى المواقع ، بعنوان «أحمد حلمي يدعم أحمد السقا في فيلمه الجديد ويغيظ محمد رمضان»، مؤكدًا أنه يتمنى النجاح الداائم للنجمين الكبيرين، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لما نجم يدعم صديقه النجم.. إيه اللي يغيظني أنا في كدة؟».

 

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التحرير

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