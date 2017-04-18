«العنف ضد المرأة»: لم نرصد أي حالات تحرش جماعي في «شم النسيم»

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قالت العقيد منار مختار حافظ، الضابط بإدارة مكافحة جرائم العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية، إن الشرطة النسائية لم ترصد اليوم في احتفالات المصريين بأعياد شم النسيم، أي حالات تحرش جماعي في المتنزهات أو الحدائق العامة أو غيرها.

وأضافت منار، خلال لقائها مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على شبكة قنوات «dmc»، أن الشرطة النسائية قامت أمس، بتوزيع الورود والحلوى على السيدات والفتيات أمام الحدائق، قائلة: «كان هناك انتشار واسع في كافة المحافظات للشرطة النسائية والسرية».

وأوضحت أن الضابطات والباحثات المتواجدات بإدارة مكافحة جرائم العنف ضد المرأة دائمًا ما يتواجدن في الشوارع أثناء الأعياد والمناسبات، قائلة: «تواجدنا في الشارع اليوم، لبث الطمأنينة والثقة في روح الفتيات».