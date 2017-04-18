أيمن عبد العزيز: الزمالك يعيش أسوأ فتراته.. وهذه نصيحتي لمرتضى منصور

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعرب أيمن عبد العزيز، لاعب الزمالك الأسبق، عن حزنه الشديد لما يحدث في نادي الزمالك، محملا المسؤولية الأكبر للاعبين وعدم وجود استقرار فني في النادي.

وقال عبد العزيز، في حواره مع كريم خطاب، على «نجوم إف إم»، عبر برنامج «في الاستاد»: «تغيير المدربين الكثير هذا الموسم هو أكبر سبب لهبوط المستوى الفني والوضع الحالي الذي يوجد فيه النادي»، لافتًا: «إداريا الزمالك ناجح جدا ولا يوجد مشكلات في النادي، وبند تسديد مرتبات اللاعبين والمستحقات اسمه استقرار طبعا، لكن دائما لاعب الكرة لما يشعر أنه أقوى من المدرب لا يقبل أي أمر، فيكون عنده قناعة تامة أنه سيعمل ما في دماغه وهذه هي الكارثة الحالية، ولما البرتغالي فيريرا كان موجود كان فيه استقرار وكان عندك كل عوامل النجاح، لما تلعب في 3 بطولات وتكسب 2 هذا نجاح طبعا، واللاعبين (مفيش مدرب مالي عينهم)».

وأضافقائد الزمالك الأسبق: «اللاعبون أيضا فيهم مشكلة فهم لا يقدمون بنفس القوة والروح والشكل السابق، والحل في الاستقرار على الجهاز الفني بكل الطرق والإدارة تؤكد للاعبين أن الجهاز باق ومستمر لنهاية الموسم ولا تعني خسارة مباراة أنها نهاية العالم، ويكون لدي هدف وهو الفوز مثلا ببطولتين من ضمن 3 أشارك فيهم، ولو لم يحدث نتكلم مع المدرب ونقيم ما حدث ولا نقيل بهذه الطريقة، والمدرب الأجنبي أفضل لأنه بعيد عن الضغوط ولا يقرأ ما يكتب عنه».

وشدد عبد العزيز: «الزمالك بالطبع يعيش أسوأ فتراته، الإدارة تقوم بما عليها ماليا ومعنويا وفنيا، ولو حلت مشكلة بقاء المدرب كل شيء سيعود لسابق عهده، وأي شخص في الدنيا نفسه عزيزة عليه جدا وردود الفعل التي تخرج من المستشار مرتضى منصور أرى أنها تضر كثيرا، وأرى أنه لازم يبعد عن الإعلام والفرقة قليلا، وعليك أن لا تتكلم إلا في أصعب الأوقات مثل رئيس الجمهورية وهذا سيكون أفضل حاجة للنادي».

وتابع: « مرتضى منصور يحب النادي ويأتي بحقوق كثيرة جدا وعامل للنادي هيبة بالطبع، وليته يظل في هذه المنقطة بأنه السند الأخير للنادي، ويذهب للمباريات المهمة فقط وليس كل المباريات مثلك مثل رئيس الجمهورية اجعل الناس تشتاق لك يا سيادة المستشار، وهذا سينعكس بالإيجاب على اللاعبين».