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عائلة شيخ الأزهر تنفي «طردها خالد يوسف من الأقصر»

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عائلة شيخ الأزهر تنفي «طردها خالد يوسف من الأقصر» عائلة شيخ الأزهر تنفي «طردها خالد يوسف من الأقصر»

التحرير

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نفى الشيخ أحمد محمد الطيب نجل شقيق الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، ما تردد من أنباء تداولتها بعض الصحف، عن مطالبة والده بطرد النائب والمخرج خالد يوسف من الأقصر وعدم عودته لها مجددا.

وأوضح أحمد الطيب أمين عام حزب مستقبل وطن بالأقصر، في تصريح لـ"التحرير"، أن والده الشيخ محمد أكد عدم تصريحه كما جاء في بعض الصحف من أنباء عن غضبه من "يوسف"، مؤكدا عدم خروج ألفاظ على لسان الأخير تسيء لشخص شيخ الأزهر، بالندوة التي أقيمت بمعرض الكتاب مؤخرا.

يذكر أن بعض المواقع ادعت تطاول المخرج خالد يوسف على شيخ الأزهر، خلال ندوة أقيمت بمعرض الكتاب في ساحة ميدان أبو الحجاج وسط الأقصر (مسقط رأس شيخ الأزهر).

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التحرير

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