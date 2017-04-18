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عكاشة: الاكتئاب لم يتزايد في مصر.. والفن المسرح تطهير للنفس

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عكاشة: الاكتئاب لم يتزايد في مصر.. والفن المسرح تطهير للنفس عكاشة: الاكتئاب لم يتزايد في مصر.. والفن المسرح تطهير للنفس

التحرير

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قال الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي، إن الاكتئاب لم يتزايد في  إلا أن الروح المعنوية قليلة عند المصريين بسبب الأحداث الإرهابية، والفقر، بالإضافة إلى أن التوقعات كانت أكثر من الإمكانيات.

وأضاف عكاشة، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج «مساء »، المذاع على قنوات «dmc»، أن بعض العلماء أكدوا أنه إذا تم معالجة المشاكل النفسية عند المواطنين فإن الدخل القومي للدولة يتزايد.

وأوضح أستاذ الطب النفسي، أن الازدحام يُؤثر على الأخلاق، وأن الفن والمسرح ضروري لتطهير الآلام النفسية، مشيرًا إلى أن قبول الآخر جزءٌ من الديمقراطية والحرية.

وأشار عكاشة، إلى أن التحلي بالثقة في الآخر والمحبة والتسامح والرحمة والعدل تجلب السعادة، قائلاً: «كلما كان هناك نسيج اجتماعي صحي وحميمية بين الآخرين فمن المؤكد أن نتخطى كل هذه المحن التي نمر بها».

 

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التحرير

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