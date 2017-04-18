بالفيديو.. مرتضى: «أنا مكمل واللي يرضي ربنا هعمله»

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قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن ناديه لم ينسحب من مباراة مصر المقاصة، مشيرًا إلى أنه يملك تسجيلًا لهاني أبو ريدة، وثروت سويلم، يؤكد الاتفاق على إقامة اللقاء يوم الثلاثاء.

وأضاف مرتضى خلال تصريحاته أمس الاثنين لقناة «المحور»، أن الخطاب الذي تم إرساله إلى النادي ومفاده تأجيل اللقاء جاء دون ختم وتوقيع المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، معلقًا «مين اللي غير وضرب كرسي في الكلوب، ومين اللي دفع إيجار ملعب بتروسبورت».

وتابع أن مسابقة الدوري بدأت بنظام، قبل أن يتم تغييره وتطبيق «الاستبدال» دون جمعية عمومية، «مش كده المسابقة باظت».

واختتم، «الفيلم اللي عملوه ده أساء لمصر منهم مش مني، أنا مكمل واللي هيرضي ربنا ويسعد الجماهير وأعضاء الجمعية العمومية هعمله».