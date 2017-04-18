صورة وخبر: فلسطين.. يوم الأسير وانتظار النصر من طفل صغير

كتب - علاء المطيري:

بدأ، أمس الاثنين، 1500 أسير فلسطيني إضرابًا مفتوحًا عن الطعام في مختلف سجون الاحتلال الإسرائيلي، تحت عنوان "الحرية والكرامة".

ويقبع في سجون الاحتلال 6500 أسير فلسطيني وفًا للجنة الإعلامية المنبثقة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، بينهم 57 امرأة و300 طفل، في 24 سجنًا ومركز توقيف وتحقيق، بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.

وأقيمت فعاليات جماهيرية شارك فيها عشرات الآلاف في مراكز المدن الفلسطينية لإحياء "يوم الأسير الفلسطيني" لدعم الأسرى المضربين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

والتقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية صورة لطفل فلسطيني يلوح بعلامات النصر بكلتا يديه مرتديًا زيًا يشبه الزي العسكري، أثناء مشاركته في المسيرات التي يتم تنظيمها تضامنًا مع الأسرى.