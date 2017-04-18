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الملك سلمان: نتطلع لمزيد من التعاون مع تركيا الجديدة

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الملك سلمان: نتطلع لمزيد من التعاون مع تركيا الجديدة الملك سلمان: نتطلع لمزيد من التعاون مع تركيا الجديدة

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الملك سلمان بن عبدالعزيز

الرياض - (د ب أ):
أعرب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم الإثنين، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن تطلع بلاده إلى مزيد من التعاون مع تركيا في مرحلتها الجديدة.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (واس) أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أجرى اتصالا هاتفيا، اليوم الاثنين، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هنأه خلاله بنتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية في جمهورية تركيا الصديقة والتي تجسد ثقة الشعب التركي في قيادته.

وأضافت "واس" أن الملك سلمان أعرب عن تمنياته أن تسهم التعديلات الدستورية في تحقيق مزيد من الاستقرار والتنمية"، مؤكدا "أن المملكة تتطلع إلى مزيد من التعاون مع تركيا في مرحلتها السياسية الجديدة".

وأوضحت ان "الرئيس التركي عبر عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على التهنئة وعلى مشاعره النبيلة تجاه تركيا، متمنيا للعلاقات الأخوية بين البلدين مزيدا من التطور والازدهار".

ووفقا للجنة الانتخابات التركية، صوت 51.3 % من الناخبين على التعديلات الدستورية في الاستفتاء الذي جرى أمس الأحد.

من جهة أخرى، تعهد حزبان معارضان رئيسيان في تركيا بالطعن على نتائج الاستفتاء، والحزبان هما حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد و حزب الشعب الجمهوري.

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