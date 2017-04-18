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محافظ أسوان يشكل لجنة لإزالة عقار منهار

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محافظ أسوان يشكل لجنة لإزالة عقار منهار محافظ أسوان يشكل لجنة لإزالة عقار منهار

التحرير

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قرر محافظ أسوان، مجدي حجازي، تشكيل لجنة أمنية وهندسية برئاسة مساعد مدير الأمن، السكرتير العام للمحافظة، عضوية 8 مهندسين من الوحدة المحلية لمجلس ومدينة أسوان، ومديرية الإسكان، ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط، للبدء في تنفيذ أعمال إزالة عقار سكني منهار بمنطقة الشيخ هارون وسط مدينة أسوان.

قال حجازي، في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، إنه تقرر اعتبارًا من اليوم منع دخول سكان العقار المنهار للبحث عن ممتلكاتهم المفقودة بين ركام العقار، حرصًا على سلامتهم.

وأضاف أنه تقرر إخلاء الجمعية الخيرية الملاصقة للعقار المنهار، مع إخلاء العقار القبلي له والمكون من طابق أرضى و3 أدوار، بجانب إخلاء البناية المتواجدة بمقرية منه من ناحية اليمين، إلى جانب إغلاق الشارع الغربي الخاص بواجهة العقار المنهار أمام المارة والسيارات.

ولفت المحافظ إلى أن اللجنة الهندسية والفنية التي شكلها بمعاونة جامعة أسوان، أوصت بالإزالة الفورية للعقار المنهار، بمعرفة متخصص في أعمال الهدم، وتحت إشراف مكتب استشاري متخصص في ذلك، مع أخذ التدابير والإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة العقارات المجاورة والممتلكات الخاصة بصورة عاجلة وتوفير الحماية الأمنية اللازمة، مع قطع المرافق من مياه شرب وكهرباء والغاز عن العقارات المجاورة التي صدرت توصية بإخلائها.

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التحرير

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