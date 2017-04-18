بعد توقفها بسبب مشاجرة.. عودة حركة القطارات ببني سويف

بني سويف - مصراوي:

استعادت قوات الشرطة في مركز ببا جنوبي بني سويف، مساء اليوم الإثنين، حركة قطارات قرية "سدس"، بعد توقفها لأكثر من 20 دقيقة، على إثر مشاجرة بين عائلتين من أهالي القرية.

وكانت مديرية أمن بني سويف تلقت إخطارًا بواقعة المشاجرة وتوقف حركة القطارات، ما انتقلت على إثره قوات الشرطة بقيادة المقدم أحمد عبد العظيم رئيس مباحث مركز ببا، وتمت السيطرة على المشاجرة وإعادة حركة القطارات لطبيعتها مرة أخرى.

حُرر محضر بالواقعة، أحيل إلى النيابة للتحقيق.​