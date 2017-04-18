10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن ممثلي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يعدون تقاريرهم حول الاستفتاء كما يحلو لهم وعليهم التزام حدودهم، في حين صرح المتحدث باسم الكريملن ديمتري بيسكوف أن على الجميع احترام التعبير عن إرادة الشعب التركي، كما قال إياد علاوي نائب الرئيس العراقي إن تنظيم داعش بدأ محادثات مع تنظيم القاعدة بشأن تحالف محتمل، وحذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن من تفاقم أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

1 - أردوغان للمراقبين الأوروبيين: 'اعرفوا حدودكم'

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام أنصاره اليوم باسطنبول (أ ف ب)

حض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ممثلي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا الذين قاموا بمراقبة الاستفتاء الدستوري أن يعرفوا حدودهم، وذلك بعد نشرهم تقريرًا أوليا تضمن انتقادات لمجريات الاستفتاء والحملة التي سبقته. وقال أردوغان في خطاب في قصره الرئاسي في أنقرة: "إنهم يعدون تقريرا كما يحلو لهم"، مضيفًا: "اعرفوا حدودكم ولا نظر إلى أي تقرير قد تعدونه ولا نأخذه في الاعتبار".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

2- ديمتري بيسكوف: على الجميع احترام إرداة الشعب التركي

المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف (أرشيفية)

أعربت روسيا عن تأييدها لنتيجة الاستفتاء التركي الذي يعزز سلطة الرئيس رجب طيب أردوغان. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في تصريحات نشرتها وكالة أنباء "تاس" "نعتقد أنه يجب على الجميع احترام التعبير عن إرادة الشعب التركي".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

3- ترامب لزعيم كوريا الشمالية: ''يجب أن تتأدب''

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (أ ف ب)

قالت وكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب حذر رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون قائلاً: "يجب أن تتأدب". ولفتت الوكالة إلى أنه بعد يوم من فشل التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية بعث ترامب برسالة تحذيرية للرئيس الكوري الشمالي في ذات الوقت الذي يقوم فيه نائبه مايك بنس بزيارة إلى كوريا الجنوبية والذهاب إلى المنطقة منزوحة السلاح بين الكوريتين.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

4- المتحدث باسم الجيش الليبي: بلادنا ومصر في خندق واحد ضد الإرهاب

المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية أحمد المسماري (أرشيفية)

قال المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية أحمد المسماري، إن مصر وليبيا في خندق واحد في مواجهة الإرهاب، مضيفًا أن الجماعات الإرهابية تستخدم الإعلام لبث الرعب بين المواطنين.

وأكد المسماري، أن الجيش الليبي بعيد عن الحرب السياسية وأن حربه تهدف لتحرير ليبيا من الإرهاب، لافتا إلى تلاحم قوي بين الجيش الليبي والمواطن ضد الإرهاب.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

5- المتحدث باسم خارجية الصين: نرحب بحل سلمي لازمة بيونج يانج

المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانج (أرشيفية)

أعربت الصين، عن ترحيبها بأن تلعب الولايات المتحدة دورًا إيجابيًا في حل القضية النووية لشبه الجزيرة الكورية سلميا، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع الأطراف المعنية لتحقيق نزع السلاح النووي وحماية السلام والاستقرار الإقليمي. وعبر عن هذا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانج، تعليقًا على تصريحات لمستشار الأمن القومي الأمريكي هربرت ماكماستر والتي حث فيها كوريا الشمالية على وقف تصرفاتها التي تزعزع الاستقرار.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

6- إياد علاوي: داعش يسعى للتحالف مع القاعدة

نائب الرئيس العراقي إياد علاوي (أرشيفية)

قال إياد علاوي، نائب الرئيس العراقي، إن تنظيم داعش بدأ محادثات مع تنظيم القاعدة بشأن تحالف محتمل مع تضييق القوات العراقية الخناق على مقاتلي الدولة في الموصل. وقال علاوي إنه حصل على المعلومات الإثنين، من مصادر عراقية ومصادر إقليمية مطلعة على الشأن العراقي. وأضاف: "المناقشات بين التنظيمين بدأت حيث يدور حوار بين ممثلين لأبو بكر البغدادي زعيم الدولة، وممثلين لأيمن الظواهري زعيم القاعدة".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

7- وزير خارجية النمسا: علينا إيقاف مفاوضات أنقرة مع الاتحاد الأوروبي

وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورز (أ ف ب)

اعتبر وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورز، أن الاستفتاء التركي على تعزيز سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان يجب أن يقود الاتحاد الأوروبي إلى التعامل بصراحة مع هذه المسألة، ووقف مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد. وكتب الوزير النمساوي على "تويتر": "بعد الاستفتاء التركي، لا يمكننا ببساطة أن نعود إلى المسائل التقليدية. يجب أن نظهر صراحة في ما يتصل بالعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي". وأضاف: "علينا أن نوقف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والعمل بدل ذلك على توقيع اتفاق "حسن جوار" مع تركيا".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

8- محمود عباس: تعنت إسرائيل يفاقم أوضاع الأسرى

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن (أ ف ب)

حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس من تداعيات بدء مئات الأسرى لدى إسرائيل إضرابا مفتوحا عن الطعام للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية. ودعا عباس إلى سرعة التدخل لإنقاذ حياة الأسرى في ظل شروعهم بإضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على ظروفهم الإنسانية في سجون إسرائيل. وحذر عباس من "تفاقم الأوضاع في ظل تعنت الحكومة الإسرائيلية ورفضها الاستجابة للمطالب الإنسانية العادلة للأسرى وفقا لما نصت عليه الاتفاقات والمواثيق الدولية ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

9- المتحدث باسم حكومة قبرص: قلقون بعد فوز "نعم"

المتحدث باسم الحكومة القبرصية نيكوس خريستودوليديس (أرشيفية)

أعربت جمهورية قبرص عن قلقها بعد فوز معسكر "نعم" في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي من شأنها تعزيز الصلاحيات الرئاسية في تركيا. وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية، نيكوس خريستودوليديس، لهيئة الإذاعة القبرصية، إن "هناك بعض المخاوف لأنه من الغد ، سوف تكون تركيا دولة مختلفة". وأضاف المتحدث أن جمهورية قبرص تأمل في أن تسود أجواء طبيعية في تركيا.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

10 – مايك بنس: الصبر مع كوريا الشمالية انتهى

نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس خلال زيارته للمنطقة منزوعة السلاح في كوريا الجنوبية اليوم (أ ف ب)

حذر نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، من أن "فترة الصبر الاستراتيجي" مع كوريا الشمالية قد انتهت وذلك وسط تصاعد للتوتر في شبه الجزيرة الكورية، وتزداد حدة الخطاب في كل من بيونجيانج وواشنطن.

وجاء تصريح بنس في المنطقة المنزوعة السلاح، الفاصلة بين الكوريتين، خلال زيارته لكوريا الجنوبية للتأكيد على علاقة الولايات المتحدة بها. وقال للصحفيين "كانت هناك فترة صبر استراتيجي، لكن تلك الفترة انتهت"، مؤكدا أن بلاده تسعى إلى توفير الأمن في شبه الجزيرة الكورية "من خلال وسائل سلمية، وعبر المفاوضات".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا