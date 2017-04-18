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أيمن يونس: «اتحاد الكرة ضعيف.. مرتضى منصور عنده حق»

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أيمن يونس: «اتحاد الكرة ضعيف.. مرتضى منصور عنده حق» أيمن يونس: «اتحاد الكرة ضعيف.. مرتضى منصور عنده حق»

التحرير

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علق أيمن يونس، عضو اتحاد الكرة السابق، مجددًا على أزمة عدم ذهاب فريق الزمالك، إلى ملعب «بتروسبورت»، لمواجهة المقاصة، أمس الأحد، مؤكدًا أن ما حدث «حاجة تكسف».

وكتب «يونس» مساء اليوم الإثنين، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «مباراة الزمالك والمقاصة التي تم إلغائها والمنظر في المجمل العام من اتحاد الكره ونادي الزمالك ظهر حاجه تكسف قدام الدنيا كلها، ومحرج قوي، لكن بصراحة وبكل حيادية، لما تدقق في الموضوع والمراسلات والاتفاقات والمكالمات، تجد أن الزمالك عنده حق، اتحاد كرة ضعيف ومتذبذب الأداء بشكل سلبي ومتأخر إداريًا جدًا وبإدارته العتيقة ولاحول له ولا قوه، معظمهم بتوع كلام بس وهما أساسًا سبب المشكلة».

وأضاف: «أيًا كان رد فعل الزمالك فاتحاد الكرة يستحق هذه الورطة بسبب هذا التخبط الإداري والعشوائي في أخذ القرارات، وسؤالي هنا هو لو مرتضى بيفتري وبيكذب و بيتبلا على اتحاد الكرة ليه مطلعش حد من الاتحاد الموقر يرد بشكل رسمي ليه..؟!».

وتابع: «من فضلكم شوية نظام لو سمحتوا شوية تركيز في أخذ القرار كفانا تخبط في اتخاذ القرارات، ضحكنا الناس علينا، أفيقوا يرحمكم الله».

أيمن يونس

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التحرير

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