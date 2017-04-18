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فيديو| المقاصة: «مفرحناش بقرار الجبلاية.. لسنا طرف في أزمة الزمالك»

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فيديو| المقاصة: «مفرحناش بقرار الجبلاية.. لسنا طرف في أزمة الزمالك» فيديو| المقاصة: «مفرحناش بقرار الجبلاية.. لسنا طرف في أزمة الزمالك»

التحرير

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قال اللواء محمد عبد السلام، رئيس نادي المقاصة، إنه غير سعيد بقرار اتحاد الكرة، باحتساب 3 نقاط المقاصة، بعد انسحاب الزمالك من مباراة الأمس، مؤكدًا: «لسنا طرف في الخلاف الدائر بين الجبلاية والقلعة البيضاء».

وأكد عبد السلام، خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع على قناة «المحور» أنهم مستعدون لإعادة المباراة في حال قرر الاتحاد ذلك.

وتابع: «فريق مصر المقاصة لن يذهب إلى استاد بترو سبورت غدًا، في حال عدم إبلاغه بقرار رسمي من اتحاد الكرة»، مشددًا على أن ناديه ليس طرفا في أزمة نادي الزمالك مع الجبلاية، موضحا أنهم لا يمتلكون إخطارا من أي جهة رسمية، تفيد أن هناك مباراة بين الزمالك والمقاصة، غدًا الثلاثاء".

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التحرير

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