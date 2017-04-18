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فيديو| إبراهيم حسن لاتحاد الكرة: «كلام مرتضى منصور هو اللي بيمشي»

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فيديو| إبراهيم حسن لاتحاد الكرة: «كلام مرتضى منصور هو اللي بيمشي» فيديو| إبراهيم حسن لاتحاد الكرة: «كلام مرتضى منصور هو اللي بيمشي»

التحرير

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قال إبراهيم حسن، مدير الكرة بالنادي المصري، إن لاعبي فريقه قدموا كل ما عليهم أمام كمبالا سيتي الأوغندي، في إياب دور الـ32 ببطولة الكونفدرالية، لكن التوفيق لم يكن حليفهم في الفرص التي سنحت لهم خلال اللقاء.

وأضاف «حسن» خلال تصريحاته مساء اليوم الإثنين، لقناة «on sport»، أن اتحاد الكرة لم يرحم فريقه في جدول مباريات الدوري، الذي لم يراعي مواعيد لقاءاته في البطولة الإفريقية، -على حد تعبيره- معلقًا «بيتعبوا المصري ويضغطوه، وبيأجل ماتشات للأهلي والزمالك عشان كلامهم هو اللي هيمشي».

وتابع، البعض يهدد بعد استكماله لمسابقة الدوري الممتاز، قبل أن يستشير الجمعية العمومية لناديه، في إشارة لمرتضى  منصور، رئيس النادي الزمالك، ويتم الرضوخ لطلباته في النهاية.

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التحرير

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