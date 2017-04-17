محافظ دمياط: رأس البر استقبلت مليون زائر خلال "شم النسيم"

دمياط - محمد إبراهيم:

أعلن محافظ دمياط، الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، أن مدينة رأس البر استقبلت اليوم الإثنين قرابة مليون مواطن، وذلك للاحتفال بأعياد شم النسيم.

وأوضح محافظ الإقليم، في تصريح صحفي، أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى في كل المرافق والقطاعات الخدمية، بما يكفل توفير الراحة والأمان لرواد رأس البر لقضاء إجازة شم النسيم، مضيفًا أنه أصدر توجيهات إلى محسن عزيز رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بالتأكيد على التزام رجال الإنقاذ والإسعاف والبحارة بشواطئ المدينة بأداء دورهم لتوفير الحماية والسلامة لرواد المدينة، وكذا التنبيه على المواطنين باتباع تعليمات إدارة الشاطئ خاصة مع ارتفاع أمواج البحر في هذا الوقت من العام.

وبيّن المحافظ أنه جرى تكثيف الإجراءات التأمينية بمداخل المدينة وخارجها لحظر دخول الدراجات النارية، ومتابعة سير العمل ببوابات رأس البر لتنظيم حركة الدخول والخروج، وكذا توفير الاحتياجات التموينية من الخبز والسلع الغذائية، والتنسيق مع قطاع الصحة، وتجهيز مستشفى اليوم الواحد.​