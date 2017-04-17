محافظ مطروح: لم نسجل أي حالات تسمم أو غرق في شم النسيم

مرسى مطروح - أ ش أ:

أكد محافظ مطروح اللواء علاء أبو زيد أن غرفة عمليات المحافظة ومديرية الصحة لم تسجلا أي شكاوى على مدار اليوم بمدن المحافظة الثمانية ، ولم تتلق أي بلاغات بوجود حالات تسمم أو غرق أو حوادث بالشواطئ والمتنزهات أو الطرق السريعة.

وأضاف المحافظ ـ في تصريح اليوم الإثنين ـ أنه كلف رئيس مدينة مرسى مطروح بالاستعداد لموسم الصيف مبكرا بعد أعياد الربيع (شم النسيم) مباشرة لتلافي جميع المشاكل التي كانت تعوق الصيف الماضي من صيانة للمنشآت الملحقة بالشواطئ ووضع صناديق للقمامة بجميع الشواطئ ودهان الأرصفة وعمل الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة ووضع علامات إرشادية تحذيرية بجميع الشواطئ لتعريف المصطافين بالأماكن المسموح بها بالسباحة.​