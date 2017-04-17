العرب اليوم: اضراب الأسرى الفلسطينيين ومقتل مدنيين جراء غارات التحالف الدولي

مصراوي Masrawy

إعداد - عبد العظيم قنديل:

شهدت المنطقة العربية، اليوم الاثنين، العديد من الأحداث الهامة في المنطقة العربية والتي كان أهمها إضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام وتقدم قوات سوريا الديموقراطية في الرقة، إضافة إلى مقتل مدنيين جراء غارات التحالف الدولي في دير الزور.

1- أكثر من ألف أسير فلسطيني يبدأون إضرابًا عن الطعام

مئات الفلسطينيين يطالبون بتحرير الأسرى الفلسطينيين فى غزة اليوم الاثنين (أ ف ب)

أعلن مسؤول فلسطيني عن بدء أكثر من ألف معتقل فلسطيني إضرابا عن الطعام في السجون الإسرائيلية الذي يصادف يوم الأسير، وذلك للمطالبة بتحسين ظروف اعتقالهم، بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

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2- قتلى مدنيين جراء غارة جوية للتحالف الدولي بريف دير الزور

آثار الدمار على منازل السوريين بعد غارات التحالف الدولي فى حلب يوم 27 مارس 2017 (أ ف ب)

لقي 8 مدنيين مصرعهم فيما أصيب آخرون جراء غارة جوية نفذها طيران التحالف الدولي على بلدة السكرية قرب مدينة البوكمال، بريف دير الزور الشرقي بسوريا.

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3- أجراس الكنائس تدق في وسط الموصل

احتفالات المسيحيين فى كنيسة سانت جون بالموصل اليوم الاثنين (أ ف ب)

بعد ثلاثة أعوام من الحرمان أحيا المئات من مسيحي محافظة نينوى في العراق صلوات الاحتفال بأعياد القيامة في مناطق الساحل الأيسر بعد طرد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" منها.

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4- قوات سورية الديمقراطية تقترب من وسط مدينة الطبقة

قوات المعارضة السورية فى دمشق اليوم الاثنين (أ ف ب)

اقتربت قوات "سورية الديمقراطية" المعروفة باسم (قسد) من وسط مدينة الطبقة في ريف الرقة الغربي بعد معارك عنيفة مع مسلحي داعش سقط خلالها قتلى وجرحى من الجانبين.

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5- أهالي ''كفريا والفوعة'' يعتصمون بمركز إقامتهم شرقي حلب

اعتصام السوريون فى حلب اليوم الاثنين (أ ف ب)

نفذ أهالي بلدتي كفريا والفوعة في مكان إقامتهم بمركز جبريل شرق مدينة حلب شمال غربي سورية اعتصامًا للمطالبة بكشف مصير المفقودين إثر التفجير، الذي استهدف الحافلات، يوم السبت الماضي، في منطقة الراشدين غرب مدينة حلب.

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