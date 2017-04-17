بالسجائر المشتعلة وخلع الأظافر.. أم تعذب طفلها بمساعدة زوجها في الخانكة

القليوبية - أسامة علاء الدين:

ألقت قوات الشرطة في مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، اليوم الإثنين، القبض على ربة منزل، متهمة بتعذيب طفلها البالغ من العمر 5 سنوات، بمساعدة زوجها، وفق محضر حرره جده الطفل لوالده.

وتلقى مدير مباحث القليوبية، اللواء علاء سليم، إخطارًا من المقدم محمد الشاذلي، رئيس مباحث مركز الخانكة، بوصول الطفل "محمود. ح. ر" 5 سنوات، مقيم عرب العيايدة بالخانكة، إلى مستشفى جامعة عين شمس، مصابًا بجروح وحروق في مناطق حساسة من الجسد، وآثار تعذيب بالسجائر المشتعلة في الوجه والصدر، وكدمات بجميع أنحاء الجسد، وخلع بالأظافر.

وبسؤال جد الطفل لوالده، اتهم والدة الطفل "نعمة. ع. م" 29 سنة - ربة منزل، وزوجها "أحمد. م. إ" 28 سنة - نجار مسلح، مقيمين بالخانكة، مضيفًا أنهما قصدا الشروع في قتل الصغير.

عقب تقنين الإجراءات، ضُبط المتهمان، وأنكرت الأم الاتهامات الموجهة إلها، متهمةً زوجها بالتعدي بالضرب على ابنها، بينما اعترف الزوج بارتكاب الواقعة واشتراك الأم بقصد تأديب الطفل.

حرر محضر رقم 8634 إداري مركز الخانكة لسنة 2017 بالواقعة، وأحيل المتهمان إلى النيابة للتحقيق. ​