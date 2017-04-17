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بني سويف: 6 مصابين من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي

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بني سويف: 6 مصابين من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي بني سويف: 6 مصابين من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي

مصراوي Masrawy

تسمم - صورة أرشيفية

بني سويف ـ أحمد كامل:

أصيب 6 أشخاص بينهم طفلان في حي الجزيرة المرتفعة بمدينة بني سويف، باشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة "رنجة " فاسدة.

واستقبل مستشفى بني سويف العام: أحمد مصطفى علي بركات (30 سنة)، وشقيقته "ايه" 25 سنة، وأمل الجارحي عرفان عيسي (40 سنة)، وشقيقها "محمد" 30 سنة، ونجله "عبد الرحمن" 5 سنوات، وشقيقته "بسملة" 7 سنوات، مقيمين بحي الجزيرة المرتفعة بمدينة بني سوي، مصابين بأعراض تسمم غذائي.

وأوضح الدكتور هاني همام، مدير مستشفى بني سويف العام، أن المصابين الستة كانوا يعانون حالة إعياء شديدة وفقدان للوعي وغيبوبة، وتلقوا الإسعافات الأولية قبل أن تتحسن حالاتهم، ويتم احتجازهم بقسم الباطنة.​

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