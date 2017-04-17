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رئيس التحالف الوطني العراقي يصل القاهرة

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رئيس التحالف الوطني العراقي يصل القاهرة رئيس التحالف الوطني العراقي يصل القاهرة

مصراوي Masrawy

عمار الحكيم رئيس التحالف الوطني العراقي

كتب- طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي الاثنين، عمار الحكيم، رئيس التحالف الوطني العراقي والوفد المرافق له، في زيارة للبلاد ضمن جولة تشمل عددًا من دول المغرب العربي، لإطلاع القادة العرب على مجريات العملية السياسية في العراق والحرب على الإرهاب، والتحديات المشتركة التي تواجه المنطقة، وسبل تفعيل العلاقات الثنائية.

وقال السفير حبيب الصدر، سفير جمهورية العراق لدى القاهرة، إن عمار الحكيم رئيس التحالف الوطني العراقي يزور القاهرة تلبية لدعوة رسمية، ويلتقي والوفد المرافق له مع الرئيس عبد الفتاح ، ورئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ورئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال.

وأضاف السفير العراقى لدى القاهرة، فى بيان صحفي، إن الحكيم سيلتقي خلال الزيارة وزير الخارجية سامح شكرى والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، كما سيلتقي الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ، وقداسة البابا تواضروس الثاني.

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مصراوي Masrawy

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