بالفيديو.. مجاهد لمرتضى منصور: «هي صحيفتك فاملأها بما شئت»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن مباراة الزمالك والمقاصة تم تأجيلها من السبت إلى الأحد، بناء على طلب من الجهات الأمنية.

وعلق «مجاهد»، خلال مداخلته الهاتفية، بحلقة اليوم الإثنين، من برنامج «خاص مع سيف» الذي يعرض على قناة «on sports»، على هجوم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على أعضاء اتحاد الكرة قائلًا «هي صحيفتك فاملأها بما شئت.. نحن لسنا في مجال تراشق، بل في مجال لوائح وقوانين وقواعد».

وأضاف، أن يراجع الجميع نفسه في المنظومة الكروية بمصر، مؤكدًا أن اللوائح في النهاية هى الفيص بين اتحاد الكرة، وأى نادٍ متضرر.

شاهد أيضا

وكان الحكم الدولي محمد فاروق، قد أعلن إلغاء مباراة الزمالك ومصر المقاصة، أمس الأحد، لعدم حضور الفريق الأبيض إلى ملعب «بتروسبورت».