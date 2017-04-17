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بالفيديو| آرسنال يفوز على ميدلزبره بثنائية في «البريمير ليج»

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بالفيديو| آرسنال يفوز على ميدلزبره بثنائية في «البريمير ليج» بالفيديو| آرسنال يفوز على ميدلزبره بثنائية في «البريمير ليج»

التحرير

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نجح فريق آرسنال في الفوز على نظيره ميدلزبره، بهدفين لهدف، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم على ملعب ريفرسايد ستديوم، لحساب الأسبوع الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز. 

افتتح آرسنال التسجيل في الدقيقة الـ42 عن طريق اللاعب أليكسيس سانشيز، ليعادل ميدلزبره النتيجة في الدقيقة الـ50 عن طريق اللاعب الفارو نيجريدو، ليعود فريق المدفعجية للتسجيل مرة اخري عن طريق اللاعب مسعود أوزيل في الدقيقة الـ71 من عمر المباراة.

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بهذه النتيجة، رفع آرسنال رصيده للنقطة الـ57 محتلًا المركز السادس، بفارق 3 نقاط عن مانشستر يونايتد الذي يحتل المركز الخامس برصيد 60 نقطة، بينما توقف رصيد ميدلزبره عن النقطة الـ24 محتلًا المركز الـ19 في جدول «البريمير ليج». 

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التحرير

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