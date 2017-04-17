فيديو| وفاة مشجع أرجنتيني بعد رميه من المدرجات

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توفى مشجع نادي بلجرانو إيمانويل بالبو، بعد رميه من المدرجات خلال مباراة فريقهم السبت الماضي، بالدوري الأرجنتيني.

وأكد والد الضحية راؤول بالبو، اليوم الإثنين أن نجله الشاب (22 عامًا) توفى في مستشفى الطوارئ بمنطقة قرطبة بعد يومين من نقله اليها.

وأكدت وكيلة النيابة المسئول عن القضية، ليليانا سانشيز في تصريحات صحفية اعتقال 4 أشخاص على خلفية الحادث بينهم قاصر، لكنها كشفت أن المحرض على الاعتداء على بالبو لايزال هاربًا.

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وأوضح الاب أن ابنه كان حاضرا في المدرجات خلال كلاسيكو منطقة قرطبة أمام نادي تاييريس، حينما التقى في مقصورة الملعب بأوسكار جوميز، المتهم بدهس وقتل شقيقه منذ 4 سنوات والذي كان يبلغ حينها 14 عامًا.