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أنشيلوتي يدفع ببليفاندوفسكي أساسيًا أمام ريال مدريد

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أنشيلوتي يدفع ببليفاندوفسكي أساسيًا أمام ريال مدريد أنشيلوتي يدفع ببليفاندوفسكي أساسيًا أمام ريال مدريد

التحرير

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قرر كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني، مشاركة مهاجم الفريق، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، كأساسي خلال مواجهة أمام ريال مدريد الإسباني، غداً الثلاثاء على ملعب "سانتياجو برنابيو" في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

وتغيب اللاعب عن مواجهة الذهاب الأسبوع الماضي على ملعب "أليانز أرينا" بداعي الإصابة.

وأَضاف المدرب الإيطالي، الذي يعود من جديد لملعب البرنابيو، ولكن هذه المرة كمدرب للفريق البافاري، خلال المؤتمر الصحفي اليوم «أعتقد أننا قدمنا كرة قدم جيدة لمدة 60 دقيقة في مواجهة الذهاب، ولكننا ارتكبنا بعض الأخطاء التي حالت دون تقديم مباراة متكاملة».

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وتابع: «الآن علينا تكرار الأمر ولكن لمدة 90 دقيقة دون أخطاء، ويجب أن نتحلى بالشجاعة ونلعب بكثافة وإظهار قيمة الفريق».

وأختتم: «نتيجة مباراة الذهاب لا تضعنا في أفضلية، ولكننا نفكر في تقديم مباراة كبيرة للتأهل لنصف النهائي.. حظوظنا أقل من المنافس، ولكنها لا تزال موجودة، وسنلعب عليها حتى الرمق الأخير».

ويحل الفريق البافاري ضيفًا على نظيره الملكي مساء غدٍ الثلاثاء، في إياب ربع نهائي "التشامبيونز" أملا في تعويض خسارة الذهاب الأسبوع الماضي على ملعبه "أليانز أرينا" بهدف مقابل اثنين.

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التحرير

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