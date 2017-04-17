‏«صحة الإسكندرية»: لم نرصد حالات تسمم أو غرق خلال شم النسيم  

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صرح الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بأنه لم يتم رصد أي حالة تسمم بسبب تناول الفسيخ بمحافظة الإسكندرية خلال الاحتفال بشم النسيم.

وأرجع حجازي ذلك، في بيان له، اليوم الإثنين، إلى جهود الطب الوقائي وإدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، التي شنت حملات مرور مكثف على أماكن تصنيع وتخزين وبيع الفسيخ والأسماك المملحة طوال الأيام الماضية، وأخذ عينات باستمرار لتحليلها وتحرير المحاضر للمخالفين وإعدام الأسماك الفاسدة، وذلك بعد أن تم إيقاف إجازات جميع المراقبين الصحيين بداية من أول الأسبوع الجاري.

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وقال رأفت شوقي، مراقب عام الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، إن المراقبين الصحيين بديوان المديرية والمناطق الطبية سحبوا 89 عينة فسيخ وسردين، وتم تحرير 26 محضرًا لعدم حمل شهادة صحية، 28 محضرًا للعرض خارج المحل وتعرض الأغذية للتلوث، 19 محضرًا للباعة الجائلين، وإعدام 284 كيلوجرام أسماك مختلفة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تهتك بالأنسجة وانبعاث رائحة كريهة منها.

من ناحية أخرى، ذكر وكيل وزارة الصحة، أنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالة غرق لمرتادى الشواطئ بمحافظة الإسكندرية فى أيام الأعياد.‏