أخبار عاجلة

مساء الأنوار: التصريحات الكاملة للمستشار مرتضى منصور عقب أزمة مباراة الزمالك والمقاصة -
ترامب يهنئ أردوغان على فوزه في الاستفتاء -
صورة وخبر: فلسطين.. يوم الأسير وانتظار النصر من طفل صغير -
الملك سلمان: نتطلع لمزيد من التعاون مع تركيا الجديدة -
في ستين ثانية: كيف احتفل المصريون بـ"شم النسيم"؟ -
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 18/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
فيديو| في شم النسيم.. حالات تسمم بالجملة والسبب «شاورما سوري» -
محافظ أسوان يشكل لجنة لإزالة عقار منهار -
فيديو| الغيطي يهاجم محمد رمضان: «خد درس في العربي» -
فياريال يسقط أمام ديبورتيفو ألافيس بثنائية في «الليجا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

‏«صحة الإسكندرية»: لم نرصد حالات تسمم أو غرق خلال شم النسيم  

Google+ Print
‏«صحة الإسكندرية»: لم نرصد حالات تسمم أو غرق خلال شم النسيم   ‏«صحة الإسكندرية»: لم نرصد حالات تسمم أو غرق خلال شم النسيم  

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

صرح الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بأنه لم يتم رصد أي حالة تسمم بسبب تناول الفسيخ بمحافظة الإسكندرية خلال الاحتفال بشم النسيم.

وأرجع حجازي ذلك، في بيان له، اليوم الإثنين، إلى جهود الطب الوقائي وإدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، التي شنت حملات مرور مكثف على أماكن تصنيع وتخزين وبيع الفسيخ والأسماك المملحة طوال الأيام الماضية، وأخذ عينات باستمرار لتحليلها وتحرير المحاضر للمخالفين وإعدام الأسماك الفاسدة، وذلك بعد أن تم إيقاف إجازات جميع المراقبين الصحيين بداية من أول الأسبوع الجاري. 

شاهد أيضا

وقال رأفت شوقي، مراقب عام الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، إن المراقبين الصحيين بديوان المديرية والمناطق الطبية سحبوا 89 عينة فسيخ وسردين، وتم تحرير 26 محضرًا لعدم حمل شهادة صحية، 28 محضرًا للعرض خارج المحل وتعرض الأغذية للتلوث، 19 محضرًا للباعة الجائلين، وإعدام 284 كيلوجرام أسماك مختلفة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تهتك بالأنسجة وانبعاث رائحة كريهة منها.

من ناحية أخرى، ذكر وكيل وزارة الصحة، أنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالة غرق لمرتادى الشواطئ بمحافظة الإسكندرية فى أيام الأعياد.‏

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو| في شم النسيم.. حالات تسمم بالجملة والسبب «شاورما سوري»

فيديو| في شم النسيم.. حالات تسمم بالجملة والسبب «شاورما سوري»

محافظ أسوان يشكل لجنة لإزالة عقار منهار

محافظ أسوان يشكل لجنة لإزالة عقار منهار

فيديو| الغيطي يهاجم محمد رمضان: «خد درس في العربي»

فيديو| الغيطي يهاجم محمد رمضان: «خد درس في العربي»

فياريال يسقط أمام ديبورتيفو ألافيس بثنائية في «الليجا»

فياريال يسقط أمام ديبورتيفو ألافيس بثنائية في «الليجا»