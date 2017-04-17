تفاصيل اجتماعات مصر مع مسئولي صندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن

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تحاول مصر تحقيق مكاسب دولية منذ حصولها على قرض صندوق النقد الدولي، وذلك من خلال الترويج للبرنامج الاقتصادي الذي تنفذه تحت إشراف صندوق النقد، وبمقتضى ذلك حصلت مصر على الشريحة الأولى من قرض الصندوق بواقع 2.7 مليار دولار، وهو القرض الذي يبلغ إجماليه 12 مليار دولار موزعة على 3 سنوات.

ويعقد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اجتماعات الربيع في واشنطن خلال الفترة من 20 إلى 23 إبريل الجارى.

يترأس طارق عامر محافظ البنك المركزي وفدًا من البنك لحضور اجتماعات صندوق النقد بواشنطن، لتمثيل مصر في اجتماعات صندوق النقد الدولي، ومن المقرر أن يعرض عامر ما حققه البنك من متطلبات الصندوق، حيث أكد عامر أنه تجاوز متطلبات برنامج الصندوق من ناحية مستويات الاحتياطيات الدولية وكل المؤشرات النقدية.

فيما تترأس الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار التعاون الدولى، وفد مصر فى اجتماعات الربيع للبنك الدولى، بالعاصمة الأمريكية "واشنطن"، خلال الفترة من 20 إلى 23 إبريل الجارى، حيث من المنتظر أن تعقد عدة لقاءات مع مسؤولين بالبنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية، وتتحدث فى عدة جلسات رفيعة المستوى.

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وقالت نصر، إن اجتماعاتها مع مسؤولى البنك الدولى سوف تركز على دعم الاستثمارات فى مصر، ومناقشة محفظة التعاون للبرامج والمشروعات التى يتم تمويلها، بإجمالى 8 مليارات دولار مقسمة إلى 6 مليارات دولار مقدمة من البنك الدولي لمشروعات تنموية و2 مليار دولار استثمارات من مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص.

وأوضحت الوزيرة، أنها سوف تلتقى مع رؤساء المؤسسات التمويلية التي تربطها علاقات تعاون راسخة مع الحكومة المصرية من بينها البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، وعدد من الصناديق العربية، اضافة إلى متابعة نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى واشنطن، والدفع قدما فى العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية.

وأشارت الوزيرة إلى أنها سوف تركز في لقائتها على عرض أولويات الحكومة للفترة المقبلة، وما يمكن أن تساهم به المؤسسات التمويلية المختلفة لمساندة برنامج الحكومة في تنفيذ الخطة التنموية الطموحة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى مناقشة ما تم انجازه في الأشهر الماضية، خاصة فيما يتعلق بالمشروعات التنموية الكبرى التي تشارك المؤسسات التمويلية في توفير التمويل لها.

ومن المقرر أن تتطرق الاجتماعات إلى الخطوات التى اتخذتها الحكومة فى المجالات التى يقيس على أساسها تقرير ممارسة الأعمال، وهى بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتنظيم سوق العمل.