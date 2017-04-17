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فيديو| الحديدي تحذر الحكومة: الأسعار قنبلة موقوته.. الأرقام مفزعة

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فيديو| الحديدي تحذر الحكومة: الأسعار قنبلة موقوته.. الأرقام مفزعة فيديو| الحديدي تحذر الحكومة: الأسعار قنبلة موقوته.. الأرقام مفزعة

التحرير

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حذرت الإعلامية لميس الحديدي، حكومة شريف إسماعيل، من أن استمرار ارتفاع الأسعار سيتسبب في المشاكل، معقبة: "التضخم هو القنبلة القادمة، ونتمنى ألا تنفجر".

وأضافت الحديدي، خلال برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "cbc"، "أرقام التضخم في عمرها ما حصلت في التمانينات، الأرقام مفزعة ولو استمرت كده هتبقى قنبلة في مصر".

وتابعت: "الأسعار هي ناقوس الخطر الذي يدق، الهدف الأساسي ليس بناء العاصمة الإدارية الجديدة، ولكن هو معرفة طريقة عيش المواطن، الناس بقت تعيش في ضنك شديد والوضع بيسوء".

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التحرير

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