فيديو| الحديدي تحذر الحكومة: الأسعار قنبلة موقوته.. الأرقام مفزعة

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حذرت الإعلامية لميس الحديدي، حكومة شريف إسماعيل، من أن استمرار ارتفاع الأسعار سيتسبب في المشاكل، معقبة: "التضخم هو القنبلة القادمة، ونتمنى ألا تنفجر".

وأضافت الحديدي، خلال برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "cbc"، "أرقام التضخم في مصر عمرها ما حصلت في التمانينات، الأرقام مفزعة ولو استمرت كده هتبقى قنبلة في مصر".

وتابعت: "الأسعار هي ناقوس الخطر الذي يدق، الهدف الأساسي ليس بناء العاصمة الإدارية الجديدة، ولكن هو معرفة طريقة عيش المواطن، الناس بقت تعيش في ضنك شديد والوضع بيسوء".