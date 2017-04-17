النائب سمير رشاد يلتقي محافظ المنيا لبحث «أزمة المحاجر»

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قال النائب سمير رشاد أبو طالب، أنه اجتمع مع اللواء عصام الدين بداوى، محافظ المنيا، واللواء مصطفى درويش، رئيس مشاريع المحافظة والنائب سيد بريدعة وصبري أبوالشيخ رئيس جمعية المحاجر، لبحث أزمة تراخيص المحاجر.

وأوضح النائب، في تصريحات صحفية، أن هناك نحو 800 مخالفة على أصحاب المحاجر، منوهًا بأنه بالنسبة لأصحاب المحاجر المخبوسين، فأنه تم الاتفاق على دفع جميع المستحقات المالية للدولة خلال مدة معينة، والإسراع بتعديل اللائحة حتى يتم الترخيص للمخالفين.

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يذكر أن قانون الثروة المعدنية تم إسقاطه بمجلس النواب ثم تمريره في 19 يناير 2016، بشرط تعديل اللائحة فورا لصالح عمال وأصحاب المحاجر.

وانتقد النائب الحكومة على عدم تعديل اللائحة رغم مضى 14 شهر مما تسبب فى مخالفات كثيرة من أهالى الدائرة اللذين يعملون بالمحاجر.

