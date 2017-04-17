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وكيل «دفاع البرلمان» يكشف ملامح سياسات مجلس مكافحة الإرهاب

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وكيل «دفاع البرلمان» يكشف ملامح سياسات مجلس مكافحة الإرهاب وكيل «دفاع البرلمان» يكشف ملامح سياسات مجلس مكافحة الإرهاب

التحرير

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كشف اللواء يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف سيعنى بوضع استراتيجية واجبة الاتباع لمكافحة الإرهاب والعوامل التى أدت إلى ظهوره، والخطوط العريضة ورسم السياسات لكل المؤسسات والتوجيهات اللازمة فى هذا الصدد، ورصد العوامل الاقتصادية التى قد تكون سببًا فى نشر هذه الافكار الضالة.

وأكد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، في تصريحات صحفية، مساء اليوم الإثنين، أهمية أن تتضمن استراتيجة المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، إجراءات احترازية لمنع الشباب من الانخراط فى بئر هذه الأفكار الضالة وتحجيم العناصر الإرهابية، وتجفيف منابع التمويل الخارجى لهذه الجماعات، وأهميه التأكيد على الإعلام الهادف، وفى المقابل متابعة الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعى التى تستخدم فى تنفيذ المهام الإرهابية وإصدار التعليمات.

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وأشار إلى أهمية تجديد الخطاب الدينى، وانتفاضة الأزهر للدفاع عن الإسلام الصحيح، لاسيما أن العقيدة الإسلامية أصبحت محل تخوف من الآخرين، وأصبحت ظاهرة الإسلاموفوبيا سائدة فى العالم.

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