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«رياضة البرلمان»: استدعاء وزير الشباب ومسئولي الجبلاية بسبب أزمة الزمالك

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«رياضة البرلمان»: استدعاء وزير الشباب ومسئولي الجبلاية بسبب أزمة الزمالك «رياضة البرلمان»: استدعاء وزير الشباب ومسئولي الجبلاية بسبب أزمة الزمالك

التحرير

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قال النائب رضوان الزياتي، الوكيل الأول للجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اللجنة والبرلمان ليسا طرفًا في الأزمة المشتعلة ما بين نادي الزمالك واتحاد الكرة.

وكشف الوكيل، في تصريح لـ"التحرير"، أن رد فعل اللجنة يتمثل في استدعاء وزير الشباب والرياضة، خالد عبد العزيز، ومسؤولي اتحاد الكرة عبر طلب إحاطة، ولكن ذلك كله سيكون عقب الأزمة الحالية، وإلى أي المحطات ستصل.

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وأوضح النائب، أنه سيتم مناقشة الأمر والقضية لأنها تمس الشكل العام الرياضي المصري، لافتًا إلى أن تصرف نادي الزمالك لم يكن صحيحًا، وكان على المستشار مرتضى منصور، رئيس النادي والنائب بالمجلس، أن يتحلى بالصبر أكثر، لأن المستدان الكاملة التي عرضها اتحاد الكرة صحيحة، رغم تقديم مرتضى مستندات تفيد موافقة فريق المقاصة على تأجيل المباراة.

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التحرير

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