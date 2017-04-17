فيديو| نائبة «إخصاء المتحرشين»: الفن الهابط سبب الأزمة

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قالت النائبة زينب سالم، عضو مجلس النواب، والتي طالبت بمشروع قانون بإخصاء المتحرش جنسيًا، إنه سيكون عقاب رادع لظاهرة منتشرة في الشارع المصري بشكل كبير.

وأضافت سالم، خلال أول مداخلة هاتفية ببرنامج "صح النوم"، المذاع على قناة "ltc" : "لابد من مواجهة مشكلاتنا بجرأة، لقطع شوط كبير من الألم والمعاناة التي تلقاه المرأة المصرية يوميًا من تحرشات ومضايقات جنسية".

وتابعت: "الفن الهابط والسلوكيات الهابطة تؤثر على المجتمع، فمصر تعيش فترة صعبة ويجب مواجهه مثل هذه القضايا التي تمس المجتمع، ولو معلجناش التحرش مش هنعرف نبني حاجه في مصر ولا نتقدم".

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واستكملت: "تنفيذ عقوبة الإخصاء عبر البتر الكامل أو استخدام وسائل حقن، سيترك للمتخصصين حال إقرار البرلمان لمشروع القانون"، معقبة: "لو كنا اشتغلنا بجدية على التحرش من سنين كان الموضوع اتغير جدا".



