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وزير الإسكان يصدق على صرف 80 مليون جنيه لإنشاء محطتي مياه بكفر شكر

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وزير الإسكان يصدق على صرف 80 مليون جنيه لإنشاء محطتي مياه بكفر شكر وزير الإسكان يصدق على صرف 80 مليون جنيه لإنشاء محطتي مياه بكفر شكر

التحرير

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أعلنت محافظ القليوبية، أن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، صدق على صرف مبلغ 80 مليون جنيه، لإنشاء محطتي مياه شرب كل منهما بطاقة 120 لتر/ ث بكفر شكر.

قالت المحافظة، في بيان لها، اليوم الإثنين، إن المحطتين تخدمان قرى برقطا والبقاشين وكفر الولجا، وتم الحصول على موافقة وزير الموارد المائية والري على نزع الملكية، وسحب كمية 10 آلاف متر مربع مياه من الرياح التوفيقي.

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ووجه محافظ القليوبية، اللواء محمود عشماوي، بالبدء فورًا في إنشاء محطة مياه أخرى كبرى، بطاقة 45 ألف متر مربع/ يوم بقرية المنشأة الكبرى لخدمة قرى مركز ومدينة كفر شكر.

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التحرير

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