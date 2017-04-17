بالصور- لأول مرة بأسيوط.. وحدات تراخيص مرورية متنقلة

أسيوط - أسامة صديق:

بدأ مساء اليوم الإثنين في محافظة أسيوط تفعيل وحدة تراخيص المرور المتنقلة، في إطار التخفيف على المواطنين والتواصل المجتمعي.

من جانبه، تفقد مدير الأمن اللواء عاطف قليعي المناطق التي فُعلت فيها التجربة الجديدة، ورافق خلال جولته اللواء جمال وهبي مدير إدارة مرور أسيوط، وعدد من القيادات الشرطية وضباط وأفراد من إدارة المرور.

وقال مدير الأمن، في السياق، إن وحدات التراخيص المتنقلة الجديدة تضم ضابط تراخيص ومراجعًا، وإداريًا، وصراف خزينة، ومهندس فحص فني، وعامل بصمة، ومندوبين عن شركات التأمين، مضيفًا أنها تستهدف أماكن تجمعات المواطنين في الأندية، والنقابات، والشركات، والمصانع، ويتم من خلالها استيفاء كل إجراءات التراخيص والتجديد للمركبات، على أن يجرى تسليم التراخيص المستخرجة منها بعد طبعها في اليوم التالي، وبمعرفة مندوب الجهة الذي يتولى مهمة توزيعها على المواطنين.

وفي سياق آخر، سُيرت اليوم وحدة رادار محمولة في شوارع المحافظة لضبط مخالفات السير، فيما أوضح مدير الأمن أن الغرض من تلك الوحدة ليس تحصيل المخالفات بقدر إلزام السائقين بالسرعات المقررة للحد من الحوادث.​